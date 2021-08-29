Політична інтрига для всієї Європи - осінні вибори в Німеччині. До них залишається місяць, і хто візьме більшість у Бундестагу - спрогнозувати абсолютно неможливо.

Хоча від цього залежить Дуже багато. По-перше, саме ця партія висуне свого кандидата на посаду канцлера - замість Ангели Меркель. А по-друге, визначатиме політичну погоду по всій Європі.

У кого шанси найбільші? І хто з кандидатів найлояльніший до України, розкаже Тетяна Логунова з Берліна.

Відомство федерального канцлера Німеччини готується зустрічати нового керівника. Восени після виборів і формування нової коаліції - Ангела Меркель піде з посади. Після 16 років при владі! Хто господарюватиме тут після неї - лишається інтригою.

Ще кілька місяців тому здавалося: перемога в кишені в "зелених". Ця партія була першою в соцопитуваннях, а її лідерку Анналену Бербок вже відкрито називали наступницею Меркель. Та потім щось пішло не так. Німці згадали, що у Бербок узагалі немає досвіду роботи на державних посадах. І не дуже повірили виправданням кандидатки після звинувачень у плагіаті!

Анналена Бербок, кандидатка в канцлери Німеччини від партії "Зелені":

Моя книжка - це не наукова праця. Це - роздуми про те, як треба змінювати країну. У ній я описувала світ, використовуючи факти й реалії. Тому, щоб бути точною, я послуговувалася загальнодоступними джерелами.

Зелених одразу обігнали християнські демократі на чолі з Арміном Лашетом. Але й вони раділи недовго. Рейтинги ХДС "підтопили" масштабні повені. Лашета, який є прем'єром однієї з постраждалих земель, розкритикували за неефективне подолання наслідків стихії. І недоречні веселощі під час відвідання зони лиха. У партії навіть лунали заклики терміново поміняти кандидата в канцлери. Але Лашет втримався.

Армін Лашет, кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС:

Якщо ми об'єднаємося і боротимемося за кожний голос, ми можемо стати найсильнішою партією в парламенті!

У соціологів інші дані. Наразі всі шанси виграти вибори є в партії, яку взагалі не розглядали як фаворита.

19 відсотків у "зелених", 22 - у ХДС/ХСС і - у соціал-демократів! Уперше за останні роки есдеки обігнали всі політичні сили і стали найбільшим сюрпризом передвиборчої кампанії. І все завдяки кандидату в канцлери - міністру фінансів Олафу Шольцу.

Саме його, згідно з соцопитуваннями, німці вважають найбільш гідним претендентом на роль наступника Меркель. Та й програма в есдеків приваблива. Вони обіцяють підвищити пенсії та мінімальну зарплату і обкласти високими податками багачів.

Розрив між партіями мінімальний. До виборів ще майже місяць. Тож теоретично виграти перегони може кожна з цих трьох партій. А відповідно, шанси стати канцлером Німеччини мають і Шольц, і Лашет, і Бербок. У будь-якому разі, зовнішня політика Німеччини щодо України навряд чи зміниться. Бо всі три кандидати поки що не бачать Україну в НАТО та ЄС. Хіба що лідерка "зелених" критичніше за інших налаштована щодо другого "Північного потоку".

Чи буде до 2025 року, тобто за вашої каденції як канцлера, повністю зупинено "Північний потік -2"? - Ні. - Так. - Побачимо, як розвиватимуться події. Але принципово - ні.

Утім, слухаючи кандидатів у канцлери, не варто забувати: партія, що переможе на виборах, не зможе керувати країною самотужки. Вона шукатиме партнерів для коаліції та узгоджувати з ними усі свої плани і наміри. А отже йтиме на компроміси.