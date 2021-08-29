Україна вийшла на п'яте місце медального заліку Паралімпіади-2020 [ Редактировать ]
Плюс дев'ять нагород, дві з яких золоті. Це сьогоднішній здобуток наших спортсменів на Паралімпійських іграх.
Оксана Зубковська стала найкращою у стрибках у довжину. До речі, для неї це вже четверта Паралімпіада, на якій вона стає чемпіонкою. Золоту медаль узяв Роман Полянський в академічному веслуванні. І для нього ця перемога не перша. Також в нашій скарбниці за нинішній день ще п'ять срібних медалей і дві бронзові.
Узагалі наші паралімпійці вже традиційно приголомшують світ, і викликають гордість України. Вони встановлюють світові рекорди, і щодня виборюють нагороди усіх гатунків. Наша збірна зараз на п'ятому місці в загальному заліку. Загалом маємо 43 нагороди - 10 золотих, 22 срібні та 11 бронзових.
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