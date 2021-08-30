У Кабулі знову вибух: американці знищили смертника [ Редактировать ]
У Кабулі новий вибух. Рвонуло вдень поблизу аеропорту. Як з'ясувалося, це американці ракетним ударом знищили смертника на автомобілі, начиненому вибухівкою.
За інформацією розвідки, бойовик "Ісламської держави Хорасан" мав підірвати себе під час евакуації військових, біля летовища. За повідомленням ЗМІ, унаслідок цієї операції загинули дев’ятеро цивільних, зокрема, четверо дітей.
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