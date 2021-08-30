Близько ста країн, зокрема й Україна, планують продовжити евакуацію з Афганістану після 31 серпня. Держави підписали спільну заяву та отримали запевнення від талібів у тому, що ті випускатимуть за кордон осіб із документами на право в'їзду до будь-якої з цих країн.

Ще напередодні іноземні держави заявили про завершення евакуації цивільних із аеропорту Кабула. Водночас їхнє керівництво визнає, що не в змозі забрати всіх, навіть власних громадян.

За два тижні тільки США вивезли з Афганістану понад 100 тисяч людей.