Без світла у регіоні залишилися понад півмільйона споживачів.

Одна людина загинула у США через потужний ураган Іда. Шторм четвертої категорії набрав сили і вдарив по Луїзіані. Найбільше перепало місту Новий Орлеан. Там затоплені дороги та пошкоджено інфраструктуру.

Без світла у регіоні залишилися понад півмільйона споживачів. Через небезпеку підтоплення, жителів узбережжя Мексиканської затоки евакуювали, а підприємства - зупинили.

За прогнозами синоптиків, Іда може стати для штату найпотужнішим ураганом за понад півтора століття.