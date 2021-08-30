У США внаслідок потужного урагану загинула людина [ Редактировать ]
Одна людина загинула у США через потужний ураган Іда. Шторм четвертої категорії набрав сили і вдарив по Луїзіані. Найбільше перепало місту Новий Орлеан. Там затоплені дороги та пошкоджено інфраструктуру.
Без світла у регіоні залишилися понад півмільйона споживачів. Через небезпеку підтоплення, жителів узбережжя Мексиканської затоки евакуювали, а підприємства - зупинили.
За прогнозами синоптиків, Іда може стати для штату найпотужнішим ураганом за понад півтора століття.
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