Ця першість вже стала традиційною, долучаються і поранені на Сході військові

На Київщині люди з інвалідністю змагалися у спортивній риболовлі. Ця першість вже стала традиційною, долучаються і поранені на Сході військові. Найкращі рибалки братимуть участь у міжнародних змаганнях. Як вудка та поплавок сприяють реабілітації, розкаже Ольга Клюєва.

-Це хто у вас? - Плотва!!

У Олександра Дорошенка в житті дві пристрасті: мистецтво й риболовля. Народний художник ще в дитинстві травмував хребет, після чого його світ на багато років обмежився стінами квартири. Каже, користь таких змагань для людей з інвалідністю важко переоцінити.

Олександр Дорошенко, учасник змагань:

Це класна реабілітація, тому що це - спілкування з природою, це рух, життя, якісь емоції, виїзди на природу. Це має велике значення.

Чемпіонат зі спортивної риболовлі для людей на візках на Жуковому острові проводять 12 років. Тут усе пристосовано до того, щоб змагання проходили в зручних і безпечних умовах.

Олександр Пустовойт, керівник громадської організації реабілітації осіб з інвалідністю "Острів Надії":

Це доступно для людей на колясці , нема сходин: пандуси. Мета – показати, що ці люди, які можуть жити на рівних з іншими. Тому що спортивна риболовля - один з небагатьох змагань, де людина на візку відчуває себе рівною зі звичайною людиною.

Тренери і суддя змагань у захваті від успіхів учасників.

Володимир Свириденко, суддя змагань:

Починалося з двох-трьох рибок, і закінчувалось по півтора кг за дві години. За 12 років настільки виросли, що можемо їхати в будь-яку країну і змагатися в таких самих змаганнях, які проводяться по Європі.

Після початку війни на Донбасі лави рибалок на візках поповнюють військовослужбовці, які отримали поранення в зоні бойових дій. Володимир Горенко захищав Дебальцеве й допомагає братам по зброї повернутися до повноцінного життя.

Володимир Горенко, учасник бойових дій:

Хочется помочь человеку, который получил увечья или ранения. На самом деле, этим людям тяжело психологически. Если у них нет конечностей после ранения, этим людям надо уделять внимание, помогать психологически и физически.

Попри користь та популярність спортивної риболовлі серед людей з інвалідністю, земельну ділянку, на якій проводять чемпіонат, спортсмени можуть втратити. Адже базу, яка знаходиться серед елітних маєтків у Кончі-Заспі, намагається привласнити приватна компанії. Тож, окрім організації змагань, активістам доводиться відстоювати свої права.