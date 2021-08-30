В Амстердамі велосипедисти влаштували "голий протест". Кілька десятків учасників акції роздягнулися та в такому вигляді проїхалися вулицями столиці Нідерландів.

Так вони хотіли привернути увагу до безпеки водіїв двоколісників, адже останнім часом аварій за участю велосипедів суттєво побільшало. А також - нагадати про необхідність боротися за чистоту довкілля, що потерпає через засилля автомобілів.

Маркус, учасник "голого заїзду":

Якщо ви вдягнені - то непомітні для водіїв машин. Але коли ви без одягу, то всі говорять: "Вау, ось голий велосипедист!" І всі вас бачать, і впізнають. Складно зрозуміти, адже у нас так багато велосипедистів, але й і аварій теж багато. А могло б і не бути. Бо всім учасникам руху потрібно бути уважними.