Зеленський та Байден планують співпрацювати в космічній сфері [ Редактировать ]
Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом 1 вересня. Зустріч українського та американського президентів перенесли на прохання американської сторони.
Адже 31 серпня спливає час, коли США мають вивести свої війська з Афганістану. Згідно з програмою візиту, Зеленський два дні пробуде у Вашингтоні, а 2 вересня відвідає Сан-Франциско.
В рамках цієї поїздки планують підписати документи щодо оборонного партнерства, а також щодо співробітництва в космічній сфері.
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Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом 1 вересня. Зустріч українського та американського президентів перенесли на прохання американської сторони.
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