Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом 1 вересня. Зустріч українського та американського президентів перенесли на прохання американської сторони.

Адже 31 серпня спливає час, коли США мають вивести свої війська з Афганістану. Згідно з програмою візиту, Зеленський два дні пробуде у Вашингтоні, а 2 вересня відвідає Сан-Франциско.

В рамках цієї поїздки планують підписати документи щодо оборонного партнерства, а також щодо співробітництва в космічній сфері.