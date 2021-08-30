Ураган Іда: у Новому Орлеані півмільйона споживачів залишилися без світла [ Редактировать ]
Одна людина загинула у США через потужний ураган Іда. Шторм четвертої категорії набрав сили і вдарив по Луїзіані. Найбільше перепало місту Новий Орлеан. Там затоплені дороги та пошкоджено інфраструктуру. Без світла у регіоні залишилися понад півмільйона споживачів.
Через небезпеку підтоплення, жителів узбережжя Мексиканської затоки евакуювали, а підприємства - зупинили. За прогнозами синоптиків, Іда може стати для штату найпотужнішим ураганом за понад півтора століття.
Джон Бел Едвардз, губернатор Луїзіани:
Ми закликаємо вас не піддаватися спокусі вийти надвір поглянути, що відбувається. І заради всього святого, не виїжджайте нікуди автомобілем, не варто. Якщо ви сховалися, переконайтеся, що ваше укриття - найбезпечніше місце у будинку. І залишайтеся там, допоки загроза мине. Ситуація з ураганом Іда - надто серйозна. І ми очікуємо, що руйнівні удари стихії можуть тривати упродовж 24-х годин.
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Одна людина загинула у США через потужний ураган Іда. Шторм четвертої категорії набрав сили і вдарив по Луїзіані. Найбільше перепало місту Новий Орлеан.
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