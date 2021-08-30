Паралімпіада у Токіо: Україна на п’ятому місці у загальному заліку [ Редактировать ]
Україна виборола одинадцяте "золото" на Паралімпіаді в Токіо.
Марина Литовченко стала чемпіонкою з настільного тенісу серед жінок у класі 6. Крім того, українські спортсмени здобули ще два "срібла" та "бронзу".
У загальному заліку Україна нині на п’ятому місці, у наших паралімпійців - 47 медалей.
по теме
Третій день Паралімпіади у Токіо приніс нашій збірній 13 нагород. Українська важкоатлетка, чемпіонка світу та Європи й володарка світового рекорду Маріана Шевчук перемогла у ваговій категорії до 55 кілограмів.
Дев’ять медалей, дві з яких - золоті, здобули наші спортсмени на Паралімпійських іграх у неділю.
13 нагород усіх гатунків! Це результат третього дня для української збірної на Паралімпіаді. Дві золоті, сім срібних та чотири бронзові медалі.
Одну золоту, п'ять срібних і дві бронзові медалі здобула Україна в перший турнірний день на Паралімпіаді в Токіо.
"Срібло" здобули плавці Антон Коль, Олексій Вірченко та Максим Крипак, а також Артем Манько й Олена Федота вони змагалися у фехтуванні на візках