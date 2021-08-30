Україна виборола одинадцяте "золото" на Паралімпіаді в Токіо.

Марина Литовченко стала чемпіонкою з настільного тенісу серед жінок у класі 6. Крім того, українські спортсмени здобули ще два "срібла" та "бронзу".

У загальному заліку Україна нині на п’ятому місці, у наших паралімпійців - 47 медалей.