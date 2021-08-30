В мобильном передвижном пункте вакцинации на Центральном рынке в Херсоне прививки от COVID-19 получили уже несколько сотен желающих. Об этом рассказали в пресс-службе COOP Украины (Укркоопсоюз), в систему которой входит Центральный рынок Херсона.

Создание пункта вакцинации стало реакцией на запросы и потребности работников кооперативной системы, в частности, на Херсонщине. По словам председателя правления COOP Украины Ильи Гороховского, за первый год пандемии COVID-19 переболел каждый 4-й сотрудник COOP Украины. "В прошлом году из-за ковидных условий нам пришлось предпринять ряд антикризисных мер: разработать систему тестирования и лечения, закупить аппараты ИВЛ, преодолевать новые экономические и социальные препятствия. Для правлений союзов потребительских обществ, кроме организации бесперебойной работы торговых предприятий, появился еще один вызов – из-за большого количества контактов работников системы максимально обезопасить их здоровье и помочь им в случае болезни. Сейчас эти вызовы преодолеваем путем вакцинации работников и членов их семей", - рассказал Илья Гороховский.

Наличие пункта вакцинации на Центральном рынке Херсона позволило активизировать процесс прививания в городе и охватить как можно большее количество людей. Организационные обязанности по качественной и безопасной вакцинации дирекция рынка возложила на медицинского работника, который проводит разъяснительную работу, формирует очередность для осуществления прививки с работниками рынка и предпринимателями, которые торгуют на рынке, и помогает всем желающим оформить амбулаторную карту пациента, вакцинированного против COVID-19. Также и работники рынка, и предприниматели могут привести в пункт вакцинации членов своих семей. За всеми привитыми ведется наблюдение, им предоставляют необходимую информацию и медицинские услуги до и непосредственно после прививки.

Большинство людей хотят получить прививку вакциной Moderna, одобренной ВОЗ для экстренного использования. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Сейчас прививка проводится как первой, так и второй дозами вакцины, поскольку передвижной пункт работает уже больше месяца. За это время непосредственно на рабочем месте было вакцинировано более 300 человек.

Работу мобильного передвижного пункта вакцинации начали по решению дирекции "Центрального рынка" Херсонского облпотребсоюза и в соответствии с запросами общества. Пункт вакцинации работает в медпункте предприятия. В нем работают медики "Херсонской городской клинической больницы им. Е. Е. Карабелеша".

"Решение о развертывании мобильного передвижного пункта было своевременным и правильным. Дирекция рынка, чтобы снизить уровень эпидемиологической опасности, делает все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса и создать наиболее благоприятные и безопасные условия для работников предприятия, частных предпринимателей, торгующих на рынке, для всех посетителей", - говорит председатель правления Союза потребительских обществ Херсонской области Валерий Шахунов.

По состоянию на конец августа в Херсонской области работают 91 стационарный пункт вакцинации, 32 мобильные бригады, 10 центров массовой вакцинации и 6 пунктов прививки для лиц с временно оккупированного Крыма. В регионе уже полностью вакцинированы, то есть получили по две дозы вакцины, более 83 тыс. человек, более 130 тыс. человек получили одну дозу вакцины. Всего на Херсонщине использовано около 214 000 доз вакцин.