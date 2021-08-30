Сегодня в Национальном авиационном университете состоялось торжественное мероприятие - посвящение первокурсников в студенты, которые посетили члены КМУ и народные депутаты Украины, информирует пресс-служба вуза.

По словам ректора Максима Луцкого, семья НАУ в этом году стала больше почти на 5 тыс.студентов.

Приветствовали первокурсников, в частности, Вице-премьер министр - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет и Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Уруский, в частности, сказал, что избрав НАУ, студенты сделали правильный выбор, уточнив, что авиационная промышленность является одной из самых приоритетных для государства и правительства.

"Правительство делает сегодня очень много, чтобы поддержать и престиж профессии авиаторов, и вы, наверное, уже слышали, что мы впервые заказали самолеты "Антонов-178" для нужд Минобороны, и в этом году мы продолжим это делать. Также надеемся, через несколько дней, 1 сентября, правительство утвердит государственную программу поддержки авиационной промышленности на 2021-2031 годы", - анонсировал он.

Министр образования Сергей Шкарлет, поздравив присутствующих, вместе с ректором Максимом Луцкий подписали большой символический студенистей билет, который вручили первокурсникам НАУ.

К поздравления коллектива и студентов вуза присоединилась также нардеп, член образовательного комитета ВРУ Юлия Гришина. По ее словам, НАУ за короткий промежуток времени (после смены руководства и прихода новой команды в начале 2021 года, - ред) вернуть себе статус ведущего учебного заведения Украины.

"Мы все констатируем тот факт, что НАУ расправил крылья и снова стал ведущим учебным заведением Украины. Я приведу два факта: НАУ стал четвертым университетом страны по количеству поступающих, и это - победа, друзья. И вторая победа: за последние 5 лет количество поступающих в НАУ является рекордным, и это свидетельствует о работе администрации на непоколебимый авторитет университета среди всех ВУЗов страны", - подчеркнула она.

Подзавить первокурсников и будущих авиаторов также лично прибыл и генеральный директор ГП "Антонов" Сергей Бычков. Он подарил вузу памятный знак, изготовленный в честь 30-летия всемирно известного самолета "Мрия".