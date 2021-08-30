Інформацію про інцидент видалили зі своїх стрічок понад три десятка ЗМІ

ДТП за участю нардепа від "Слуги народу". У центрі скандалу Олександр Трухін. Політик, за інформацією ЗМІ, був на бенкеті у Полтаві, сів за кермо на підпитку і на високій швидкості протаранив дві автівки.

Постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей. Автотроща сталася на Бориспільскій трасі ще 23 серпня. І пізніше інформацію про інцидент видалили зі своїх стрічок понад три десятка ЗМІ.

Справу, повідомили в ДБР, розслідує Нацполіція. Утім коментарів офіційних поки немає. В політсилі "Слуги народу" - свої висновки обіцяють оприлюднити після розслідування.