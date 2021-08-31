США остаточно вивели війська з Афганістану.

З аеропорту Кабула вилетіли останні військові літаки. Евакуацію американських громадян і афганських біженців завершено. "Талібан" повністю встановив контроль над летовищем.

Місія США тривала в Афганістані протягом 20 років. Війська ввели після теракту на "башти близнюки". За цей час загинули майже дві з половиною тисячі військовослужбовців і мирних жителів США. Понад 20 тисяч солдатів - поранили.