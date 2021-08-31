США остаточно вивели війська з Афганістану [ Редактировать ]
США остаточно вивели війська з Афганістану.
З аеропорту Кабула вилетіли останні військові літаки. Евакуацію американських громадян і афганських біженців завершено. "Талібан" повністю встановив контроль над летовищем.
Місія США тривала в Афганістані протягом 20 років. Війська ввели після теракту на "башти близнюки". За цей час загинули майже дві з половиною тисячі військовослужбовців і мирних жителів США. Понад 20 тисяч солдатів - поранили.
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Пропускають лише іноземців, хоча охочих виїхати серед афганців тисячі. За словами ісламістів: вже втратили багато фахівців, тож намагаються завадити відтоку кадрів за кордон.
В Пентагоне заявили, что ВС США начали покидать аэропорт Кабула. По данным агентства Reuters, сейчас там остаются менее 4 тыс. американских военнослужащих.
Останні літаки з афганцями відлетіли до європейських міст. Один з трьох українських бортів уже навіть приземлився в Борисполі.
Представники Талібану, які захопили владу в Афганістані, засудили теракти і водночас закликали іноземні війська якнайшвидше покинути Афганістан.
Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракти. Смертник упритул наблизився до території, яку контролюють військові США, і підірвав на собі бомбу.