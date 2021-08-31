У Парижі запровадили нове обмеження швидкості [ Редактировать ]
30 кілометрів за годину. В Парижі запровадили нове обмеження швидкості для автомобілів.
Так сподіваються покращити безпеку дорожнього руху та знизити рівень шуму в місті. Водночас обмеження не поширюється на об'їзні дороги. Також нове правило не стосуватиметься й окремих бульварів - там водії зможуть розігнатися до 50 кілометрів за годину.
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