На Харківщині чиновники обкрадали пенсіонерів [ Редактировать ]
На Харківщині СБУ викрила чиновників, які привласнювали пенсії мешканців із ОРДЛО.
Посадовці начебто виплачували пенсії громадянам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, а насправді клали ці кошти до своїх кишень. За кілька років привласнили 5 мільйонів гривень.
Слідство встановило, що до оборудок причетні посадовці пенсійного фонду та банку.
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