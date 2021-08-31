На Харківщині СБУ викрила чиновників, які привласнювали пенсії мешканців із ОРДЛО.

Посадовці начебто виплачували пенсії громадянам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, а насправді клали ці кошти до своїх кишень. За кілька років привласнили 5 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що до оборудок причетні посадовці пенсійного фонду та банку.