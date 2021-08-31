США продовжить дипломатичну евакуацію з Афганістану [ Редактировать ]
Понад 122 тисячі людей вдалося евакуювати з Кабула з кінця липня.
Крім США та Канади, афганських біженців прихистили також кілька європейських країн. Серед них - Німеччина та Іспанія. США й після завершення військової місії планують продовжити дипломатичну евакуацію. Водночас консульську допомогу відтепер надаватимуть зі столиці Катару - Дохи.
Ентоні Блінкен, Державний секретар США:
Ми будемо працювати над тим, щоб люди могли безпечно покинути Афганістан. Я зустрічався з міністрами закордонних справ усіх країн Великої сімки, а також Катару, Туреччини та Генеральним секретарем НАТО. Ми обговорили, як будемо працювати разом. Зокрема, щодо відновлення роботи аеропорту Кабула у звичному режимі.
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