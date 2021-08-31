Понад 122 тисячі людей вдалося евакуювати з Кабула з кінця липня.

Крім США та Канади, афганських біженців прихистили також кілька європейських країн. Серед них - Німеччина та Іспанія. США й після завершення військової місії планують продовжити дипломатичну евакуацію. Водночас консульську допомогу відтепер надаватимуть зі столиці Катару - Дохи.

Ентоні Блінкен, Державний секретар США: