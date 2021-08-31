Албанія посилює карантинні обмеження.

Причина - поширення штаму "Дельта". В країні діятиме комендантська година з 23 до шостої ранку. Масковий режим залишається обов'язковим у громадських приміщеннях. Та тепер порушники платитимуть штрафи. Від 28 до 48 доларів - фізичні особи, та від тисячі до семи тисяч - підприємці.

Також у владі анонсували, що незабаром вакцинація стане обов'язковою для певних верств населення.