Албанія посилює карантинні обмеження [ Редактировать ]
Албанія посилює карантинні обмеження.
Причина - поширення штаму "Дельта". В країні діятиме комендантська година з 23 до шостої ранку. Масковий режим залишається обов'язковим у громадських приміщеннях. Та тепер порушники платитимуть штрафи. Від 28 до 48 доларів - фізичні особи, та від тисячі до семи тисяч - підприємці.
Також у владі анонсували, що незабаром вакцинація стане обов'язковою для певних верств населення.
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