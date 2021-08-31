Володимир Зеленський зустрінеться з представниками міністерств енергетики та оборони США [ Редактировать ]
Володимир Зеленський прибув до Вашингтона з дводенним візитом.
Зустріч із президентом США Джо Байденом відбудеться завтра. Зокрема, обговорюватимуть безпеку, реформи та боротьбу з корупцією в Україні. Cьогодні у програмі української делегації вісім зустрічей, зокрема, з представниками міністерств енергетики та оборони США.
Другого вересня Зеленський відвідає Каліфорнію.
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