США надаватиме консульську допомогу зі столиці Катару [ Редактировать ]
Понад 122 тисячі людей вдалося евакуювати з Кабула з кінця липня.
Крім США та Канади, афганських біженців прихистили також кілька європейських країн. Серед них - Німеччина та Іспанія. США й після завершення військової місії планують продовжити дипломатичну евакуацію. Водночас консульську допомогу відтепер надаватимуть зі столиці Катару - Дохи.
Ентоні Блінкен, Державний секретар США:
Ми будемо працювати над тим, щоб люди могли безпечно покинути Афганістан. Я зустрічався з міністрами закордонних справ усіх країн Великої сімки, а також Катару, Туреччини та Генеральним секретарем НАТО. Ми обговорили, як будемо працювати разом. Зокрема, щодо відновлення роботи аеропорту Кабула у звичному режимі.
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США й після завершення військової місії планують продовжити дипломатичну евакуацію. Водночас консульську допомогу відтепер надаватимуть зі столиці Катару - Дохи.
Крім США та Канади, афганських біженців прихистили також кілька європейських країн. Серед них - Німеччина та Іспанія.
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Таке повідомив речник Міністерства закордонних справ - Олег Ніколенко. За його словами, до них досі надходять запити про вивезення з країни.