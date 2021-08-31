Албанія посилює карантин через штам "Дельта" [ Редактировать ]
Албанія посилює карантинні обмеження.
Причина - поширення штаму "Дельта". В країні діятиме комендантська година з 23 до шостої ранку. Масковий режим залишається обов'язковим у громадських приміщеннях.
Та тепер порушники платитимуть штрафи. Від 28 до 48 доларів - фізичні особи, та від тисячі до семи тисяч - підприємці. Також у владі анонсували, що незабаром вакцинація стане обов'язковою для певних верств населення.
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Масковий режим залишається обов'язковим у громадських приміщеннях. Та тепер порушники платитимуть штрафи.
Аби стримати поширення цієї мутації, країни посилюють карантинні обмеження
До того ж медики звертають увагу на дуже короткий інкубаційний період нового штаму - до трьох днів. А також на швидке його поширення та заразність.
Окремі країни ЄС мають право самостійно визначати прикордонну політику. Наразі у переліку "зеленої зони" ЄС лишаються 18 країн. Зокрема й Україна.
У найбільш густонаселеному місті, Сіднеї, просто на вулицях розгортають мобільні бригади швидкої допомоги.