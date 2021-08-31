США не розголошує ім'я нового посла в Україні [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах визначилися з новою кандидатурою посла в Україні. З такою заявою виступив колишній посол США в нашій державі Вільям Тейлор.
За його словами, в адміністрації Джо Байдена вже знають, хто обійматиме посаду, однак ім'я посла наразі не розголошують. Після оприлюднення - кандидатуру передадуть до Сенату США. І там мають відбутися слухання. На думку Тейлора, перед новим послом стоятиме важливе завдання - зміцнити зв'язки між урядами США й України.
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