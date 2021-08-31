Війна на Донбасі: ворог поранив двох українських бійців [ Редактировать ]
Стало відомо ім'я українського захисника, який загинув напередодні на фронті. Це військовий зі Львівщини, боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила - Роман Задорожний. Він був смертельно поранений під час ворожого обстрілу під Попасною. Ще двох поранених у стані середньої тяжкості шпиталізували.
У штабі повідомили, що один із військовиків підірвався на вибуховому пристрої. Минулої доби незаконні збройні формування 11 разів відкривали вогонь. І три ворожих обстріли зафіксували сьогодні зранку.
Біля Новозванівки противник знову застосовував 120-ті міномети, а поблизу Широкиного та Нью-Йорку - гранатомети й великокаліберні кулемети.
по теме
Нову добу на фронті проросійські збройні формування почали з чергового обстрілу.
Пам'ять захисників, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, вшановували напередодні. 29 серпня - річниця Іловайської трагедії, найбільш кривавої за весь час війни на Донбасі.
Пам'ять захисників, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, вшановували напередодні. 29 серпня - річниця Іловайської трагедії, найбільш кривавої за весь час війни на Донбасі.
Двох українських військових поранили на Сході країни незаконні збройні формування. Один армієць - у тяжкому стані.
Війна стала тим горнилом, яке викувало одну із найсильніших армій у світі. Хоча 30 років тому, разом із Незалежністю, Україна отримала у спадок і величезний арсенал, і потужне військове угруповання.