У штабі повідомили, що один із військовиків підірвався на вибуховому пристрої.

Стало відомо ім'я українського захисника, який загинув напередодні на фронті. Це військовий зі Львівщини, боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила - Роман Задорожний. Він був смертельно поранений під час ворожого обстрілу під Попасною. Ще двох поранених у стані середньої тяжкості шпиталізували.

У штабі повідомили, що один із військовиків підірвався на вибуховому пристрої. Минулої доби незаконні збройні формування 11 разів відкривали вогонь. І три ворожих обстріли зафіксували сьогодні зранку.

Біля Новозванівки противник знову застосовував 120-ті міномети, а поблизу Широкиного та Нью-Йорку - гранатомети й великокаліберні кулемети.