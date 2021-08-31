Словаччина повернула Росії 160 тисяч доз "Спутніка" [ Редактировать ]
Більше ніякого "Спутніка". У Словаччині сьогодні завершується імунізація російською вакциною.
Продовжувати - не планують. Повний курс щеплення сумнівним препаратом зробили понад 18, 5 тисяч громадян.
Ще 160 тисяч доз міністерство охорони здоров'я Словаччини в липні продало Росії назад. Нагадаю, закупівля Словаччиною "Спутніка V" навесні призвела до скандалу та політичної кризи з відставкою Прем'єр-міністра.
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