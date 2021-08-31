Украина и США подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС [ Редактировать ]
Во вторник, 31 августа, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США стороны подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. Об этом сообщается Twitter президента.
После пилотного проекта возможно строительство еще четырех энергоблоков.
Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем - еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта - до 30 млрд долларов.
Напомним, что Конгресс США обратился к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В Белом доме объявили, что ждут Зеленского в Вашингтоне 30 августа.
В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами. Выбранную дату визита Зеленского в США раскритиковал также сенатор Тед Круз.
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