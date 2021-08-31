Війна в Афганістані може спричинити найбільшу мігрантську кризу у ЄС [ Редактировать ]
Розправа загрожує і тим афганцям, які вже покинули країну. Їхні долі тепер у руках політиків тих країн, де вони просять притулку. І в разі відмови - їм доведеться їхати назад в Афганістан. А там, за словами офіційного спікера Талібану, на кожного чекатиме суд.
Водночас європейські політики вже шукають способи, як зупинити масову міграцію до ЄС. Які варіанти розглядають - знає Олена Абрамович.
Євросоюз стоїть на порозі найбільшої мігрантської кризи з часів 2015. За оцінками агентства з питань біженців ООН, до кінця року з Афганістану можуть виїхати щонайменше півмільйона людей. І підстав для цього стає все більше.
Жан Ассельборн, міністр закордонних справ Люксембургу:
У нас є свідчення від Женевської комісії з прав людини, що уже є місця, де дівчатка не мають права ходити в школу, де їх з 12 років змушують виходити заміж за талібів, жінкам більше не дозволяють працювати. І ми мусимо щось із цим робити.
Шукати рішення ситуації зібралися міністри внутрішніх справ ЄС. Перед ними стоїть непросте завдання - узгодити квоти на прийом мігрантів. У блоці завжди є країни, які навідріз відмовляються приймати біженців, наприклад, Угорщина. Фінляндія, тим часом, наполягає на подвоєнні раніше затверджених квот. Пропозицію щодо того, кого варто прийняти у першу чергу, має винести Єврокомісія.
Маргарітіс Схінасю, віце-президент Єврокомісії:
Ми зобов'язані захистити тих, хто захищав нас в Афганістані, хто відстоював наші цінності. Євросоюз точно не відмовиться від обов'язку допомогти цим людям.
Жан Ассельборн, міністр закордонних справ Люксембургу:
Євросоюз - це місце на планеті, де є гроші, демократія та свобода. Звісно, ми не можемо прийняти всіх, але хоча б когось вдасться. Принаймні тих, кого рекомендує взяти Єврокомісія.
Більше схильні у Брюсселі не стільки завозити мігрантів до себе, скільки організувати їх переселення до сусідніх з Афганістаном країн. Раніше, під час загострення конфлікту в Сирії, міграційну хвилю до ЄС стримувала Туреччина. І отримувала за це фінансову підтримку від ЄС. Тепер же сподівання покладають на Іран та Пакистан.
Марія Огісало, міністр внутрішніх справ Фінляндії:
Ми маємо обговорити, що ми можемо зробити, щоб допомогти людям в Афганістані, зокрема з допомогою сусідніх країн. Наприклад, як підтримати громадські організації, які там працюють, як зберегти життя тих, хто боровся там за демократію, жінок, дітей.
Планують європейські міністри і військовий захист кордонів від контрабандистів. Особливо від перевезення мігрантів через Білорусь. Проєкт підсумкової заяви вони не могли узгодити до останнього. На переконання представників Польщі, документ був надто м'яким. І до нього треба було б додати згадки про "гібридні війни" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. І таку позицію підтримали в Єврокомісії.
по теме
Кінець найдовшої війни в історії США. Останній американський солдат покинув Афганістан. Вивезли з країни і цивільних, зокрема афганців, які співпрацювали з західними структурами. Але не всіх.
Напередодні офіційний спікер "Талібану" Забігулла Моджахід, в інтерв`ю австрійському виданню Kronenzeitung заявив, що ті афганці, яких не приймуть інші країни, можуть повернутися на батьківщину, але їхню долю там вирішуватиме суд.
Останній американський солдат покинув Афганістан. Вивезли з країни і цивільних, зокрема афганців, які співпрацювали з західними структурами. Але не всіх.
Напередодні президент Джо Байден заявив, що число громадян, які потребуватимуть евакуації із захопленої талібами країни, може сягати 65 тисяч
Крім США та Канади, афганських біженців прихистили також кілька європейських країн. Серед них - Німеччина та Іспанія.