У Штатах загинула людина внаслідок урагану Айда [ Редактировать ]
Темні наслідки буревію! У штаті Луїзіана мільйон осель залишилися без світла.
Після того, як ураган Айда пронісся узбережжям Мексиканської затоки. За словами комунальних служб, на відновлення електропостачання може піти до трьох тижнів.
Поки що - жителі користуються генераторами. Айда - один з найсильніших штормів, які коли-небудь вирували у Штатах. Унаслідок негоди одна людина загинула. Утім кількість жертв може зрости - рятувально-пошукові роботи тривають.
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