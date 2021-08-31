Айда - один з найсильніших штормів, які коли-небудь вирували у Штатах.

Темні наслідки буревію! У штаті Луїзіана мільйон осель залишилися без світла.

Після того, як ураган Айда пронісся узбережжям Мексиканської затоки. За словами комунальних служб, на відновлення електропостачання може піти до трьох тижнів.

Поки що - жителі користуються генераторами. Айда - один з найсильніших штормів, які коли-небудь вирували у Штатах. Унаслідок негоди одна людина загинула. Утім кількість жертв може зрости - рятувально-пошукові роботи тривають.