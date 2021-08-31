Блискавка, що супроводжувала грозу, кілька разів влучила у стометровий флагшток і тролейбус.

Свою руйнівну силу стихія показала і в Харкові. Блискавка, що супроводжувала грозу, кілька разів влучила у стометровий флагшток і тролейбус.

І якщо прапор після цього не пошкодило, то машина - загорілась. Утім, водій не розгубився - і швидко загасив полум'я вогнегасником. Пожежники, які прибули на місце, займання вже не виявили.

Внаслідок події ніхто не травмувався.