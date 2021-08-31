Негода в Харкові: блискавка влучила у тролейбус [ Редактировать ]
Свою руйнівну силу стихія показала і в Харкові. Блискавка, що супроводжувала грозу, кілька разів влучила у стометровий флагшток і тролейбус.
І якщо прапор після цього не пошкодило, то машина - загорілась. Утім, водій не розгубився - і швидко загасив полум'я вогнегасником. Пожежники, які прибули на місце, займання вже не виявили.
Внаслідок події ніхто не травмувався.
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