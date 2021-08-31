На Закарпатті закрили школу через клопотання ДСНС [ Редактировать ]
Перший дзвоник - не для всіх. На Закарпатті суд закрив школу просто напередодні першого вересня. Заклад вимагають опечатати і відключити від електроенергії. Чому так сталося - дізналася Мар'яна Мартин.
В Страбичівській школі готуються до першого дзвоника: обладнали фотозону, прикрасили коридори. Але чи розпочнеться тут новий навчальний рік - досі не знає ані директор, ані батьки майже півтисячі учнів. Пані Мар'яна, мати першокласника, про закриття школи дізналася зі ЗМІ:
Мар'яна Лукеча, мати першокласника Страбичівської школи:
Це шок для всіх. Це для нас таке свято, і зараз тут нічого не буде. Як це так?
Роботу школи заблокував суд на клопотання Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Євген Праслов, начальник Мукачівського міськрайонного відділу Управління ДСНС України у Закарпатській області:
Ми не маємо на меті закривати школи. Кожен має право на освіту, але ця освіта має бути безпечною. Керівник не пройшов навчання з питань пожежної безпеки, електричні кабеля були зроблені методом скрутки, не в достатній кількості вогнегасники, не пройшли технічне обслуговування, пожежні щити неукомплектовані.
Усі ці порушення інспекція виявила ще в червні. Більше того - повідомляють в ДееСеНеС - ці недоліки були й рік тому, але керівництво школи їх не усунуло. Директорка ж закладу переконує: порушення не критичні. І доки вона не отримає рішення суду, школа працюватиме.
Вікторія Русінка, директорка Страбичівської школи Горондівської ОТГ:
Вона не є в такому небезпечному стані для дітей, тому що в нас є всі мають діти доступ до аварійних виходів, на кожному поверсі є плани евакувації зроблені.
Голова Горондівської ОТГ, на балансі якої знаходиться заклад, запевняє: частину приписів Держслужби з надзвичайних ситуацій вже усунули. А рішення суду його обурює.
Іван Туряниця, голова Горондівської селищної ради:
Ми виділили їм придбання, де вони поточні і організаційні питання, які не потрубують великого фінансування закрили. Щити, вогнегасники, провода і так дальше. Щодо покрівлі ми написали, що покрівлю обробляти не будемо, так як наші покрівлі отримуємо дозвіл на початок реконструкції дахів.
Почати ремонт покрівлі планують з дня на день. А от пожежну сигналізацію, пояснюють чиновники, зможуть встановити лише наступного бюджетного року. Через брак грошей. Керівництво ж школи наразі готує документи, щоб оскаржити рішення суду.
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Заклад вимагають опечатати і відключити від електроенергії.Але чи продзвенить перший дзвоник у закладі, де навчаються 450 учнів, і досі невідомо. Адже роботу школи, на клопотання Держслужби з надзвичайних ситуацій, заблокував суд.
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