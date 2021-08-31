У Черкаському музеї експонатам бракує місця [ Редактировать ]
Ні артефакти показати, ні відвідувачів запросити. У Черкасах немає де розмістити унікальний археологічний музей. Понад 50 тисяч експонатів, які роками збирали працівники по всій області - просто нікуди подіти. Уся виставкова зала - це лише 30 квадратів в приміщенні місцевого кінотеатру.
Чому так сталося і чи переїде музей? - дивіться далі.
На унікальний музей у середмісті Черкас вказує лише ця невеличка табличка на вході до кінотеатру "Україна". І кожного ранку двері відвідувачам відчиняє Михайло Сиволап - його засновник та директор.
У музеї - понад 50 тисяч унікальних артефактів. Одне з нових поповнень -скіфський меч. Його Михайло Павлович отримав з реставрації.
Так він виглядає, дві з половиною тисячі років йому …одна реставрація була зроблена, ну як виявилось, що трохи недостатньо …почались негативні процеси …тому віддали на повторну - і їх усунули.
Меч знайшли під час експедиції, неподалік від річки Рось на Черкащині. Загалом, як і всі експонати музею. Щоправда, розмістити зібрання ніде - музей має лише кімнату, площею 30 квадратних метрів. Умістити в неї навіть скіфський меч - проблема.
Такі речі повинні бути виставлені …ой..ой …якже його…
Зберігати експонати, як і приймати великі екскурсії, Археологічний музей фізично не взмозі. Тисячі безцінних артефактів науковці зберігають у фондах. Та через вологу і грибок у приміщеннях вони можуть зникнути назавжди.
Михайло Сиволап, директор Черкаського археологічного музею:
Там, в середині, в поліетеленових пакетах, все це, але всеодно - це дуже небезпечно …рано чи пізно це відобразиться. Оно вже бачите пішов грибок - це просто не припустимо у фондах.
Придатне приміщення знайшли. Але вже цілих п'ять років і науковці, і міська влада намагаються оформити будівлю під музей. Та поки що марно.
Станіслав Кухарчук - кореспондент:
Ця архітектурна пам'ятка у центрі Черкас - колишній маєток грабаря Майбороди. Саме його місто і планувало під розміщення археологічного музею …та от власник будівлі не поспішає передати її до комунальної власності.
Зараз у цьому маєтку розміщується структура Держпродспоживслужби, а сама будівля - на балансі Міністерства охорони здоров'я. У черкаському міськвиконкомі запевняють: усі необхідні документи, аби прийняти на баланс маєток, підготували.
Ірина Удод - директор департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради:
Міською радою прийнято рішення про згоду на прийняття, а це вже документ, який засвідчує і ініціативу, і готовність міської влади прийняти даний об'єкт.
Та от чи погодиться МОЗ віддати будівлю, чиновники не знають - написали запит, але відповіді ще не отримали.
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