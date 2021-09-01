США повністю вивели своїх військових з Афганістану [ Редактировать ]
З Афганістану евакуювали 90 % американців. Таке заявив президент США Джо Байден. Штати вже повністю вивели своїх армійців. У країні залишаються ще зо дві сотні американських цивільних.
За словами Байдена, їм допоможуть виїхати, якщо вони цього захочуть. Водночас він наголосив, що Захід притягне до відповідальності талібів, якщо ті заважатимуть свободі пересування.
Раніше Байден назвав евакуацію із Афганістану "надзвичайним успіхом".
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Пропускають лише іноземців, хоча охочих виїхати серед афганців тисячі. За словами ісламістів: вже втратили багато фахівців, тож намагаються завадити відтоку кадрів за кордон.
Про це заявив Президент Джо Байден. За його словами, йдеться майже про 65 тисяч людей. Нині в аеропорту Кабула перебуває до п'яти тисяч американських солдатів
Євросоюз стоїть на порозі найбільшої мігрантської кризи з часів 2015. За оцінками агентства з питань біженців ООН, до кінця року з Афганістану можуть виїхати щонайменше півмільйона людей. І підстав для цього стає все більше.
Кінець найдовшої війни в історії США. Останній американський солдат покинув Афганістан. Вивезли з країни і цивільних, зокрема афганців, які співпрацювали з західними структурами. Але не всіх.
Останній американський солдат покинув Афганістан. Вивезли з країни і цивільних, зокрема афганців, які співпрацювали з західними структурами. Але не всіх.