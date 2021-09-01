За словами Байдена, їм допоможуть виїхати, якщо вони цього захочуть.

З Афганістану евакуювали 90 % американців. Таке заявив президент США Джо Байден. Штати вже повністю вивели своїх армійців. У країні залишаються ще зо дві сотні американських цивільних.

За словами Байдена, їм допоможуть виїхати, якщо вони цього захочуть. Водночас він наголосив, що Захід притягне до відповідальності талібів, якщо ті заважатимуть свободі пересування.

Раніше Байден назвав евакуацію із Афганістану "надзвичайним успіхом".