В Європі вакциновані вже 70 % дорослого населення. Це 250 мільйонів людей. Саме такої кількості там планували досягти до кінця літа. І щоб вийти на фінішну пряму, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн закликала нещеплених європейців імунізуватися якомога швидше. Тим більше, зробити це можна практично на кожному кроці. Тетяна Логунова розкаже більше.

"Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка - колективний імунітет"! Таке оголошення нині можна почути в електричці, що курсує центром Берліна. Це новий маршрут, який запустили спеціально для людей, які хочуть зробити щеплення, але не мають часу на візит до лікаря чи до центру вакцинації. Ін'єкції пасажирам роблять просто під час поїздки - однодозовим препаратом "Джонсон і Джонсон".

Крістіан Граверт, головний лікар компанії "Дойче Бан":

У нас вже почалася четверта хвиля епідемії. І зараз у людей є фактично останній шанс захиститися від неї, зробивши щеплення. Тому я всіляко підтримую подібні акції.

Сподобалася ідея і жителям Берліна. Щодня у спецпотязі вакцинуються кілька сотень пасажирів.

Просто супер! Зайшов, вакцинувався і вийшов. До того ж, отримав "Джонсон і Джонсон", тобто не мушу чекати на другу дозу.

Не відстають у вигадливості і бельгійці. У Брюсселі щеплення тепер пропонують у супермаркетах та торговельних центрах. Тобто там, де люди бувають майже щодня.

Інге Невен, керівниця центру по боротьбі з коронавірусом у Брюсселі:

Якщо на початку кампанії ми закликали людей йти до центрів вакцинації, то тепер намагаємося прийти з вакциною до них. Ми обираємо місця, де люди бувають найчастіше і пропонуємо зробити щеплення там, де вони працюють, живуть і, звісно, роблять закупи.

Щепитися у супермаркетах можна без попереднього запису. Вся процедура займає максимум 15 хвилин.

Я не хотів вакцинуватися. Але скоро в нас буде, як у Франції, в ресторан не пускатимуть без паспорту здоров'я. Тож я передумав і зробив щеплення.

Я боялася щеплення. Але коли вакцинувалися мої друзі і родичі, і в них все пройшло добре, вирішила зробити і собі.

Наразі у Брюсселі вакциновано 64 % дорослого населення. Це значно менше, ніж в інших регіонах країни, де показник імунізації подекуди перевищує 90%.