іто закінчилося, а це означає, що худоба з високогірних пасовищ швейцарських Альп повертається до ферм.

У швейцарських Альпах із пасовищ спускали корів. Причиною є завершення літнього сезону. Деяку худобу транспортували навіть гелікоптерами. Більше про пригоди тварин - у сюжеті.

Літо закінчилося, а це означає, що худоба з високогірних пасовищ швейцарських Альп повертається до ферм. Близько півсотні пастухів гнали понад тисячу корів униз - саме там і розташовані їхні фазенди. Так відбувся щорічний традиційний спуск корів перед початком зимового періоду.

Пастухи розповідають - спустити таку кількість худоби з висоти майже дві тисячі метрів - завдання непросте. Тому за стадом треба постійно пильнувати. Особливо за тими коровами, які долають цей шлях вперше.

Кобі Арнольд, пастух:

Для мене ці спуски - це дійсно щось незвичайне. Мої корівки цього літа вперше опинилися на альпійських пасовищах. Тому це - особливий момент.

Та не вся худоба змогла спуститися самостійно. Декого перевозили - для цього замовляли вантажівки та навіть гелікоптери! Причиною є травми. Пастухи кажуть - такий спосіб транспортування коштує чимало, проте є максимально безпечним для худоби.

Кобі Арнольд, пастух:

Особисто в мене 16 корів. Для однієї з них ми замовили вантажівку. Тепер усі вони перебуватимуть на моїй фермі.

У Швейцарії корова є справжнім символом країни. Фігурками цих тварин прикрашають готелі, ресторани та просто житлові будинки. Це через сироварство, яке в країні називають "білим золотом". Саме тому для тамтешніх виробників сиру якісне коров'яче молоко - чи не найголовніше.

Для цього потрібні гарні пасовища. А в альпійських горах багато вологи, і ґрунтові води - залягають високо. Через це - швейцарські корівки постійно мають змогу споживати соковиту зелену траву.