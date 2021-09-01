ВООЗ визначила COVID-штам "Альфа" найпоширенішим в світі [ Редактировать ]
Дві тисячі 75 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 44 пацієнти померли, 925 - одужали. Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Донеччині - зазначили у Міністерстві охорони здоров'я.
COVID-штам "Дельта" виявили вже в 170 країнах світу.
Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там зазначили - нині глобальні темпи поширення коронавірусу подібні до показників попереднього тижня. А варіант "Дельта", який уперше зафіксували в Індії, не є найпоширенішим у світі. Його випереджає "Альфа" - це британський штам, який виявили в 193 країнах світу.
Натомість теж поширеними варіантами вважають південноафриканський штам "Бета" та бразильський "Гамма".
по теме
Тисяча 356 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 51 пацієнт помер, майже тисяча 300 - одужало.
Найбільше інфікованих виявили у Києві, в Харківській та Одеській областях
До того ж медики звертають увагу на дуже короткий інкубаційний період нового штаму - до трьох днів. А також на швидке його поширення та заразність.
Найбільша кількість інфікувань у Києві, на Харківщині та Одещині - зазначили у Міністерстві охорони здоров'я.
Серед головних симптомів - шлункові розлади, головний біль, нежить та чхання. Пацієнти часто сприймають їх за ознаки алергії чи отруєння.