Дві тисячі 75 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 44 пацієнти померли, 925 - одужали. Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Донеччині - зазначили у Міністерстві охорони здоров'я.

COVID-штам "Дельта" виявили вже в 170 країнах світу.

Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там зазначили - нині глобальні темпи поширення коронавірусу подібні до показників попереднього тижня. А варіант "Дельта", який уперше зафіксували в Індії, не є найпоширенішим у світі. Його випереджає "Альфа" - це британський штам, який виявили в 193 країнах світу.

Натомість теж поширеними варіантами вважають південноафриканський штам "Бета" та бразильський "Гамма".