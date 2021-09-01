Готові до "дистанційки" і в Кабміні. У профільному міністерстві вже підготували план роботи навчальних закладів "онлайн". Кажуть, про всяк випадок.

Поки ж, вони працюватимуть у звичайному режимі, і повернуться до дистанційного навчання лише в разі збільшення кількості хворих. Утім, будуть і винятки - школи, де вакциновано мінімум 80% персоналу зможуть продовжити очне навчання, навіть якщо опиняться не в зеленій зоні.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: