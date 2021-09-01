Денис Шмигаль нагадав про важливість вакцинації для вчителів [ Редактировать ]
Готові до "дистанційки" і в Кабміні. У профільному міністерстві вже підготували план роботи навчальних закладів "онлайн". Кажуть, про всяк випадок.
Поки ж, вони працюватимуть у звичайному режимі, і повернуться до дистанційного навчання лише в разі збільшення кількості хворих. Утім, будуть і винятки - школи, де вакциновано мінімум 80% персоналу зможуть продовжити очне навчання, навіть якщо опиняться не в зеленій зоні.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Новий навчальний рік стартує у звичайному режимі, епідемічна ситуація дозволяє закладам освіти працювати в традиційному режимі, при цьому не можна забувати про важливість вакцинації. Це необхідна умова для безпечного проходження всього навчального року, як для вчителів, так і для учнів. Чим більше щеплень буде зроблено, тим менше ризиків нових спалахів в освітніх закладах.
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Утім, якщо регіон потрапить до помаранчевої або червоної карантинної зони, працюватимуть лише ті школи, у яких вакциновано понад 80% учителів.
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