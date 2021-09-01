Ілон Маск запустить до орбіти цивільних [ Редактировать ]
За два тижні SpaceX спорядить туристів у космос.
Екіпаж вже прибув на базу компанії Ілона Маска. Політ запланований на 15 вересня. Весь цей час члени екіпажу готуватимуться до подорожі та здійснять тест-драйв на багаторазовому космічному кораблі Crew Dragon.
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За два тижні SpaceX спорядить туристів у космос. Екіпаж уже прибув на базу компанії Ілона Маска. Політ запланований на 15 вересня.
За два тижні SpaceX спорядить туристів у космос. Екіпаж уже прибув на базу компанії Ілона Маска. Політ запланований на 15 вересня.