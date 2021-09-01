За два тижні SpaceX спорядить туристів у космос.

Екіпаж вже прибув на базу компанії Ілона Маска. Політ запланований на 15 вересня. Весь цей час члени екіпажу готуватимуться до подорожі та здійснять тест-драйв на багаторазовому космічному кораблі Crew Dragon.

Екіпаж Inspiration-4 стане першим, участь у якому візьмуть лише цивільні. Очікують, що космічний корабель дістанеться орбіти, після чого повернеться на Землю та сяде у межах Атлантичного океану.