Нові тарифи, податкова амністія, електронні лікарняні та щоденники без оцінок. Вересень для українців буде багатим на зміни. А от які саме? Усі нововведення до купи зібрав Олександр Васильченко.

Прощавайте оцінки. Відсьогодні знання учнів початкових класів оцінюватимуть по новому. В перших і других визначатимуть рівень знань вербально. В щоденники писатимуть - "є значні успіхи", "демонструє помітний прогрес", "досягає результату з допомогою вчителя" або "вимагає уваги і допомоги". А в щоденниках учнів 3-4 класів з'являться написи - початковий рівень, середній, достатній і високий. За оновленою програмою вчителі початкових класів отримали автономію і самі вибиратимуть, які додаткові матеріали використовувати у роботі.

Лілія Литвиненко, вчителька початкових класів:

Вона стала доволі іншою, в неї з'явилися міжпредметні компоненти, коли уроки між собою пов'язані доволі сильно і діти є в центрі нашої уваги, як і за старої програми. Вони будуть очікувати багато нових знань і цікавостей, які їх будуть чекати. Але, зазвичай, для малечі - це вивчення літер, математики та природознавства. А також вони будуть базуватися на тих знаннях, які вони вже мають зараз.

Хто за парти, а хто і в податкову. Відсьогодні нажите майно можна не ховати , а офіційно задекларувати. У податковій запевняють - пояснювати джерело доходу не потрібно. Звільняють навіть від відповідальності. Втім, хоч і маленьким відсотком від заробленого, все ж таки доведеться поділитися з державою.

Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації:

За оцінками експертів, загальна сума коштів, яка знаходиться в українців, оцінюється біля 50 млрд доларів. Звичайно, всі ці кошти не будуть задекларовані, проте, якась частина буде задекларована. Тобто, людей які особливо багаті, проте не мають декларації за попередні періоди. Звичайно скористаються цим механізмом, для того, щоб реалізувати свої кошти.

Сюрприз чекає і на споживачів газу. Абонентам Нафтогазу за кубометр доведеться платити по 12 гривень. Інші постачальники продаватимуть блакитне паливо від семи гривень 99 копійок до майже 21.

Сергій Дяченко, експерт з енергетичних питань:

Відбулися, ну скажімо так, певні дії з боку "Газпрому", пов'язані зі скороченням постачання. Були. Декілька місяців не використовується вже ГТС і відповідно зменшились обсяги постачання. Ну там десь на мінімальному рівні за контрактом йде постачання і відповідно піднялася ціни в Європі не відбулася в нормальному обсязі закачка газу.

Чекали на зміни з вересня і в медичній галузі. Медзаклади мали перейти на електронні лікарняні. Але з трьох тисяч медустанов до нововведення підготувались тільки дві. Тому перехід на цифрові технології відтермінували до жовтня.