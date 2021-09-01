Ізраїль скасовує майже всі епідобмеження, але тільки для ре-вакцинованих. Вони можуть вільно і без самоізоляції літати за кордон, відвідувати кафе, музеї чи фітнес-центри. Нині в країні набирає обертів кампанія з ведення бустерної дози. ЇЇ отримали вже чверть ізраїльтян. Водночас рівень захворювання залишається високим, а в лікарнях відкривають нові відділення.

Це відео ми вам показували ще на початку квітня. У лікарні Шиба закривають останнє короновірусне відділення. Михайло Нелюбов, старший медбрат, згадує, як важко їм доводилося працювати. І як добре буде відпочити.

Михайло Нелюбов, старший медбрат реанімаційного відділення:

На пике в первом гале (це "хвиля"- івріт) у нас было 25 больных в реанимационном отделении. Это очень тяжело. То есть больше, чем можно представить себе. Такое количество тяжеленных больных - очень трудно.

Але відпочити не вийшло. Це теперішній час. Медбрат Ідо одягає стерильний костюм, респіратор, захисний екран на обличчя. І пише своє ім'я маркером - упізнати його в такому вбранні неможливо. Усе повернулося, реанімація вже знову повна, багато важких, підключених до ШВЛ і ЕКМО-апарата "штучна легеня". Останній шанс врятувати людину з найсильнішим ураженням легень.

Михайло Нелюбов, старший медбрат реанімаційного відділення:

Больные поступают, поступают ежедневно, и больные тяжелые. Из-за этого, естественно, страдают и больные не короновирусные. Потому что медсестры и врачи вынуждены делить себя между короновирусным и обычным отделением. И это большим грузом ложится на весь медперсонал.

Значна частина хворих - нещеплені або щеплені частково. Влада зневірилася вмовляти вакцинуватися і перейшла до політики прямого заохочення це робити. Тепер той, хто отримав три дози протикоронавірусної ін'єкції не матиме жодних обмежень. Задля справедливості, до цієї категорії зарахували тих, хто зробив два уколи менше як п'ять місяців тому, або тільки-но перехворів на ковід. Головна перевага - вони не повинні дотримуватися карантину після повернення з-за кордону.

Ніцан Горовіц, міністр охорони здоров'я Ізраїлю:

Тепер ті, кого ми вносимо до списку "захищених", під час повернення з країн "помаранчевої" або "жовтої" зони - не повинні відбувати двотижневого карантину. А мають лише ізолюватися на 24 години, або надати свіжий негативний тест на вірус.

Так звані "жовті" країни - це ті, де відносно безпечно. "Помаранчеві" - де рівень захворюваності високий, але не критичний. Україна саме в цьому списку. У "червоні" країни в'їзд заборонений - під загрозою кримінальної відповідальності і великого штрафу. Новина про скасування карантину при поверненні відразу спричинила бум - онлайн продажі авіаквитків зросли в два з половиною рази. Також збільшилася і кількість охочих зробити щеплення бустерною дозою.

Ніцан Горовіц, міністр охорони здоров'я Ізраїлю:

Ми вирішили поширити ревакцинацію на якомога більшу кількість людей. Тепер ось дозволили щепити бустерною дозою підлітків, починаючи з 12 років.

Бустер дозволений тим, у кого з моменту другого щеплення пройшло не менше ніж пів року. Уже є перші результати - рівень захворюваності, якщо не знизився, то стабілізувався. Настає, так зване, епідеміологічне плато. Кількість важких хворих не зростає. Ревакцинацію тут вважають єдиним засобом збити хвилю епідемії.