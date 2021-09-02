Засідання ТКГ: обговорили грубі порушення режиму припинення вогню на Донбасі [ Редактировать ]
Грубі порушення режиму припинення вогню, зокрема, обстріли противником району Авдіївки, обговорили напередодні на позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи.
Українська делегація вимагала від російської сторони припинити провокації. Нагадаю, 28 серпня ворог обстріляв промислову базу в Авдіївці, де перебувають українські військовослужбовці. База розташована біля п'ятиповерхових житлових будинків. Унаслідок обстрілу було поранено вісім армійців.
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