У Каліфорнії евакуюють населення через лісові пожежі [ Редактировать ]
У Каліфорнії не вщухають лісові пожежі. З округу Ель-Дорадо евакуюють населення. Вогонь знищив уже понад 650 будинків у регіоні, ще 34 тисячі - під загрозою спалення.
Полум'я наближається до популярного серед туристів міста Саут-Лейк-Таго, на кордоні з Невадою. П'ятеро людей постраждали від вогню, троє з них - рятувальники.
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Жертвами негоди стали вже шестеро людей. Зокрема, двоє - співробітники енерго-компанії, які загинули, намагаючись відновити електро-мережу.
Так місцева влада хоче уникнути мародерства та грабіжництва на період, поки місто та його околиці знеструмлені внаслідок урагану "Айда". За словами правоохоронців, у Новому Орлеані активізувалися грабіжники та, як наслідок, зріс рівень злочинності.
Під час лісових пожеж у Каліфорнії утворився вогняний смерч.
Это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости нашего государства. В "солнечном штате" Зеленский планирует встретиться с представителями "технологических, цифровых компаний"
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