У Каліфорнії не вщухають лісові пожежі. З округу Ель-Дорадо евакуюють населення. Вогонь знищив уже понад 650 будинків у регіоні, ще 34 тисячі - під загрозою спалення.

Полум'я наближається до популярного серед туристів міста Саут-Лейк-Таго, на кордоні з Невадою. П'ятеро людей постраждали від вогню, троє з них - рятувальники.