Из-за неконтролируемого роста цен люди вынуждены экономить буквально на всем. Чтобы защитить людей, необходимо вернуть государственный контроль за ценами на товары первой необходимости и предусмотреть меры помощи малообеспеченным гражданам. Такой должна быть политика власти в социально ориентированном государстве. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам.

"Нужен жесточайший контроль за ценами на товары первой необходимости. Задача государства – чтобы цены не повышались каждый день, а были контролируемы", – подчеркнул политик.

По его мнению, отсутствие контроля со стороны государства над ценообразованием на продукты первой необходимости приводит к спекуляциям.

"Дошло до того, что у нас подсолнечное масло стоит дороже, чем то, которое идет на экспорт", – отметил парламентарий.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" разработала комплекс мер для нормализации ценовой и тарифной политики.

"Наша фракция зарегистрировала в парламенте пакет социальных законопроектов, направленных на решение и тарифного вопроса, и проблем с ценообразованием, и стимулирование экономики. Так, например, проект закона №3811 позволит социально незащищенным гражданам приобретать по льготной цене (без НДС) продукты питания, медикаменты, оплачивать коммунальные услуги. Мы настаивали на введении моратория на повышение цен на газ и электроэнергию. Мы обосновали и рассчитали справедливую цену на газ для населения и предложили ряд других антикризисных законопроектов", – отметил Сопредседатель фракции.

Однако, по словам Юрия Бойко, такой подход, видимо, противоречит антинародной политике "слуг", которую они проводят в парламенте.

"За эти два года "слуги народа" не выполнили ни одного своего предвыборного обещания. Все решения в парламенте принимались исключительно в интересах иностранных кредиторов и личной выгоды. Сейчас власть пугает людей очередным локдауном, при этом, не стесняясь, готовится очередное повышение цен и тарифов. Люди такого "экономического развития" могут уже просто не выдержать. Поэтому выход один – эту власть нужно менять и идти на перевыборы", – резюмировал политик.