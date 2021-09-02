На планеті скоротилася площа лісів: третина знаходиться під загрозою зникнення [ Редактировать ]
Третина дерев на планеті - під загрозою зникнення. Про це йдеться у звіті лондонської благодійної організації, яка займається збереженням ботанічних садів, - пише BBC.
За даними дослідників, під загрозою опинилися дуби, магнолії та тропічні дерева. Загалом - 17,5 тисяч видів. До цього призвели зміни клімату, а також масове вирубування дерев для сільскогосподарських робіт і випасу худоби.
За останні 300 років площа лісів на планеті скоротилася приблизно на 40 відсотків.
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