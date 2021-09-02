Заявление партии

Печерский суд пошел на поводу у прокуроров и продлил домашний арест Виктору Медведчуку. Это вопиюще неправовое решение показывает, насколько глубока пропасть между Украиной Зеленского и правовым государством.

Обвинение не предоставляет никаких доказательств. Арест главы Политсовета ОП-ЗЖ незаконен — именно таким был бы вердикт суда в государстве, где закон, права человека и демократия стоят на первом месте. Но в Украине Зеленского всё определяют политические амбиции, комплексы и страхи власти.

Власть не в состоянии справиться с проблемами в стране, улучшить жизнь людей. Объединить общество и вернуть мир в Украину. Но думает, что может скрыть правду и спрятаться от недовольства граждан за репрессиями против оппозиции. Уничтожить инакомыслие и подавить волю к политической борьбе. Но этого Зе-команде сделать не удастся.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что продление домашнего ареста Виктору Медведчуку – это надругательство над правосудием. Мы требуем прекратить беззаконие и наступление на демократию. Власти не удастся сломить нас и наших лидеров. Мы продолжим бороться за права однопартийцев, всех украинских граждан в парламенте, украинских и международных судах. Виктор Медведчук будет полностью оправдан, а Зе-власти придется ответить за свой произвол.