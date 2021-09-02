Аэропорт Кабула возобновит работу в пятницу [ Редактировать ]
Аэропорт афганской столицы возобновит свою работу в пятницу. В аэропорту Кабула начнут осуществлять внутренние перелеты по стране.
Об этом сообщает Tolo News.
"Руководство аэропорта Кабула заявляет, что внутренние рейсы по стране начнутся в пятницу, в то время как иностранным рейсам еще нужно время для начала", - говорится в сообщении.
При этом издание отмечает, что технические группы из Катара и Турции прибыли в Кабул по приглашению талибов для открытия аэропорта Кабула.
Напомним, что США 30 августа завершили эвакуацию гражданских лиц и военных из Кабула, прекратив 20-летнюю военную миссию в Афганистане.
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