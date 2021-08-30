Из Афганистана после захвата власти талибами эвакуировали более 122 тысяч человек. Об этом рассказал генерал Уильям Хэнк Тейлор, заместитель председателя штабов регионального сотрудничества США, пишет CNN.

По данным Пентагона, за последние 24 часа из Афганистана эвакуированы около 1 200 человек 26 самолетами США C-17.

За последние 24 часа из аэропорта Кабула вылетело 28 рейсов, добавил он.

Тейлор также отметил, что на сегодня Афганистан покинули более 122 тысяч человек, в том числе 5 400 американцев. По его словам, хотя операции в Афганистане завершатся 31 августа, "усилия Министерства обороны по поддержке межведомственного взаимодействия продолжаются".

Ранее мы писали, что в Афганистане, в Кабуле, в результате двух взрывов погибли почти 200 афганцев. Теракт, который произошел 26 августа, стал самым смертоносным за 20-летнюю войну в стране, в одну из больниц в центре столицы были доставлены тела 145 убитых.

Кроме того, Соединенные Штаты начали сокращать свое военное присутствие в аэропорту Кабула. В настоящие время американцы вывозят оборудование. В Минобороны США не уточнили, сколько американских военных сейчас находятся в аэропорту афганской столицы.

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