NASA и компания Joby Aviation заявили о начале испытаний электросамолета. В будущем, транспорт будут использовать как аэротакси.

Об этом пишет пресс-служба Joby Aviation.

Испытания продлятся до 10 сентября текущего года на базе компании Joby Aviation, расположенной в Калифорнии.

Эксперты NASA будут наблюдать насколько аэротакси является безопасным для пассажиров.

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