NASA начала испытания аэротакси [ Редактировать ]
NASA и компания Joby Aviation заявили о начале испытаний электросамолета. В будущем, транспорт будут использовать как аэротакси.
Об этом пишет пресс-служба Joby Aviation.
Испытания продлятся до 10 сентября текущего года на базе компании Joby Aviation, расположенной в Калифорнии.
Эксперты NASA будут наблюдать насколько аэротакси является безопасным для пассажиров.
Читайте также, американская корпорация Boeing отложила на неопределенное время запуск корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции из-за неполадок в работе двигателей. Запуск CST-100 Starliner должен был состояться 3 августа в 20:20 по киевскому времени, однако в день полета запуск был отложен.
Кроме того, NASA и компания Northrop Grumman запустили к Международной космической станции (МКС) украинско-американскую ракету-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus. На корабле находится аппаратура для 3D-печати.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Функция имеет отличие от той, которая присутствует в Instagram
Глава государства считает, что в этом формате нужно обсуждать вопрос "Северного потока-2"
Поскольку власти хотят, чтобы в стране было вакцинировано как можно больше граждан
В аэропорту Кабула начнут осуществлять внутренние перелеты по стране
В Таиланде говорят, что смешивание этих вакцин является безопасным и повышает иммунитет к коронавирусу