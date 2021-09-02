І ситуацію погіршує те, що за чей час і самі тарифи суттєво зросли.

Комунальні скандали передрікають експерти. Усе через дозвіл влади відключати боржникам послуги. Тобто, постачальнки газу чи світла тепер можуть, після пені і штрафу, просто відрізати споживача. Чи можливо це на практиці? Прогнози експертів та побоювання людей - в наступному матеріалі.

Протягом адаптивного карантину в Україні діяв мораторій на відключення від комунальних послуг за борги. Тепер його знято! І ситуацію погіршує те, що за чей час і самі тарифи суттєво зросли.

Если бы мне не помогали, мы бы сидели вот в таких долгах!

Подружжю Дуднік з Одеси оплачувати комуналку допомагають діти - майже всю пенсію літні люди витрачають на ліки. Та кажуть: все одно борги накопичуються! Загроза відключення за несплату їх неабияк лякає.

Наталя Дуднік, жителька Одеси:

Я даже уже не говорю о пенсионерах. Пенсионеры те вообще на вымирание отданы, чтоб скорее повымирали, а очень же много людей с маленькими зарплатами, которым кроме того, что платить за квартиру - нужно же еще и кормиться!

Експерти трохи заспокоюють: відключати зможуть лише від певних послуг. Крім того - це взагалі заборонять робити, якщо регіон потрапить у червону карантинну зону.

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг:

Це будуть дві категорії: це споживачі електроенергії в приватному секторі та в багатоквартирному будинку, також - споживачі газу в приватному секторі. В інших випадках відключити від споживання комунальних послуг - фізично неможливо.

Водночас в опозиції зазначають: зараз загальний борг населення за послуги ЖКГ перевищує сімдесят мільярдів гривень. І саме борги за газ становлять третину цієї суми! Тож масові відключення цілком можливі.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Я вам скажу больше: для того, чтоб подключиться назад после такого вот отключения за неуплату, нужно будет заплатить поверх долгов ещё от шестисот до двух тысяч гривен - в зависимости от региона. И ещё больше: если долги составляют больше ста двадцати тысяч гривен - просто могут арестовать имущество, выставить из квартиры - и выставить её на торги. Ну, скажите мне, как люди с нашей минимальной зарплатой, со смешными пенсиями в две тысячи гривен могут позволить себе платить две, три тысячи гривен за жилищно-коммунальные в стандартной двухкомнатной квартире? Конечно, они не могут это позволить!

Щоб не спровокувати соціальний вибух, депутати від опозиції пропонують керівництву країни скасувати своє рішення та продовжити мораторій на відключення.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Государство в лице правительства сами загнали свой народ в такие условия, что они платить не могут, и если они сегодня отменят мораторий - то это будет - еще раз говорю - целые микрорайоны, которые просто не в состоянии оплачивать эти коммунальные услуги. Соответственно, что будут делать люди - люди будут выходить на улицы, потому что на улице будет такая же температура, как и в квартире. Поэтому государство должно нивелировать эту ситуацию и поддерживать граждан, которым и так живётся не очень сладко.