В пустелі Єгипту побудують "розумну" столицю [ Редактировать ]
"Розумну" столицю зводять у єгипетській пустелі. Будують її поблизу Каїра.
У місті площею понад 700 квадратних кілометрів зможуть проживати понад шість мільйонів людей. У смарт-столиці Wi-Fi буде загально-доступним. Його сигнал надаватимуть ліхтарні стовпи.
Місто обладнають шістьма тисячами камер - так влада буде відстежувати скупчення людей, затори на дорогах та можливі крадіжки. Кожен житель матиме спеціальний додаток для оплати рахунків та контакту з різними службами.
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