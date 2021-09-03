У французькому зоопарку народилися панди [ Редактировать ]
У французькому зоопарку народилися двоє дитинчат панди. Спочатку малечу доглядали ветеринари, її годували і тримали в спеціальних контейнерах.
Згодом, коли ведмежата трохи підросли, їх повернули до мами. Нині вона цілодобово наглядає за своїми дитинчатами, годує та не випускає їх із поля зору. Працівники звіринця тішаться малятами, кажуть - щасливі мати нових мешканців зоопарку.
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