Таблетки Виагра стали настоящим открытием для мужчин, страдающих от эректильной дисфункции. Но у этой маленький синей таблетки обнаружен еще один полезный побочный эффект.

Учеными из Манчестерского университета было доказано, что активное вещество силденафил также подавляет аномальные сердечные ритмы, известные как аритмия.

Аритмия является распространенной проблемой и часто провоцирует несмертельные сердечные приступы или вызывает сердечные заболевания. Некоторые типы аритмии являются частой причиной инсульта или остановки сердца.

Пока что исследование проводилось на овцах. Профессор Метин Авкиран, младший медицинский директор British Heart Foundation, настроен оптимистично и заявил, что сердечные клетки овцы "похожи на сердечные клетки человека".

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"Человеческое сердце такого же размера и анатомии, как и овечье. Таким образом, это открытие может однажды раскрыть потенциал для эффективного лечения этой серьезной проблемы", - объяснил ведущий автор статьи доктор Дэвид Хатчингс.

Исследование, финансируемое Британским фондом сердца, опубликованное в журнале Circulation Research, может изменить методы лечения сердечных заболеваний. Предыдущие исследования на людях показали огромные перспективы.

"Однако необходимы дополнительные исследования, прежде чем Виагра и аналогичные препараты могут быть перепрофилированы для лечения нарушений сердечного ритма у пациентов", - объясняют ученые.

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Считается, что Виагра останавливает аритмию за счет уменьшения количества кальция в клетках сердца. Кальций является ключевым двигателем насосной активности сердца. Когда он попадает в клетки сердечной мышцы, известные как миоциты, он запускает запас кальция, известный как саркоплазматический ретикулум (СР), чтобы высвободить больше кальция.

Когда сердце страдает от болезни, СР становится перегруженным кальцием, что, в свою очередь, вызывает ненормальное сердцебиение – аритмию. Активный ингредиент Виагры силденафил способен предотвратить это в течение 90 секунд – это было обнаружено у самок овец.

Аритмию или проблемы с сердечным ритмом ежегодно испытывают более 2 миллионов человек в Великобритании, иногда вызывая такие симптомы, как повышенное сердцебиение, одышку и обмороки. Существуют такие методы лечения, как бета-блокаторы и имплантируемые дефибрилляторы. Но они не всегда эффективны.

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